غضب في الإسماعيلي من تصرف إبراهيم حسن

أثار تصرف إبراهيم حسن لاعب وسط الإسماعيلي خلال مباراة الفريق أمام سموحة في كأس مصر غضب في الجهاز الفني للفريق.

وسدد إبراهيم حسن ركلة جزاء احتسبت للإسماعيلي وقت كانت النتيجة تشير إلى تقدم الدراويش 1-0 قبل أن يتعادل سموحة وينتصر بركلات الترجيح في النهاية.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز استشاط غضبا بسبب تقدم إبراهيم حسن لتسديد ركلة الجزاء رغم أنه لم يكن ضمن اللاعبين المفترض تسديد الركلات.

وانقض إبراهيم حسن على الكرة عند احتساب ركلة الجزاء وأصر على تسديدها.

ويدرس الجهاز الفني معاقبة اللاعب على هذا التصرف.