قوافل "مجمع البحوث الإسلامية" تجوب البحر الأحمر ومرسى مطروح وجنوب سيناء

انطلقت اليوم قوافل التوعية الدينية لمجمع البحوث الإسلامية إلى ثلاث محافظات بدء من اليوم ولمدة ثلاثة أيام.

وقال د. محى الدين عفيفى؛ الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن المجمع يعمل من خلال استراتيجية الأزهر الشريف التى تستهدف توعية الناس بالتحديات الراهنة وضرورة فهم معالم السماحة واليسر فى الإسلام ودور كل فرد فى بلورة هذه المعانى من خلال السلوكيات الإيجابية التى ينبغى أن تسود بين أفراد المجتمع؛ وأهمية إشاعة معانى الرحمة والتكافل بين الناس لأن ذلك يمثل روح التعاليم الإسلامية التى يجب أن تكون واضحة فى أذهان الجميع.

وأكد الأمين العام؛ على أن قوافل مجمع البحوث تحث الناس على نبذ العنف والكراهية والحقد ونشر ثقافة التعايش والتآلف بين الناس رغم اختلاف وجهات نظرهم، لأن هذا الاختلاف سنة كونية ولا يمكن أن يكون سببا فى العداوة والقطيعة بين أفراد المجتمع.

وتابع عفيفى؛ بأن تلك القوافل تركز على بيان معالم التدين السلوكى الذى يوضح بساطة ويسر تعاليم الإسلام بدلا من الصورة الكريهة للتدين التى يمثلها المتشددون والمتنطعون ومن يسلكون مسلك الغلو والتطرف.