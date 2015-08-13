الدفاع المدنى بالوادى الجديد يخمد حريق مزرعة نخيل وحظائر ماشية دون خسائر

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد من السيطرة على حريقين منفصلين دون وقوع أية حالات وفيات أو إصابات، حيث تمكنت القوات من السيطرة على حريق شبّ فى مزرعة نخيل بمركز الداخلة، والذى أسفر عن احتراق عدد من أشجار النخيل على مساحة 3 أفدنة، بجانب احتراق عدد من حظائر الطيور وسقف منزل مبنى بالطوب اللبن، وتحرر عن الحادث المحضر رقم 1172 إدارى مركز شرطة الداخلة لسنة 2015، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تمكنت وحدات الدفاع المدنى من السيطرة على حريق آخر شبّ فى حظيرتين للماشية بالقرب من الطريق الدائرى فى مدينة الخارجة، وتبين اندلاع حريق فى حظيرتين ماشية، مما أدى إلى تفحم دراجة بخارية وعدد من المواسير والمستلزمات الزراعية، حيث تم تحرير المحضر رقم 2321 إدارى قسم شرطة الخارجة لسنة 2015، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.