أخبار عاجلة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مفتي الجمهورية: مشروع قناة السويس حدث حضاري مهم مثل حفر الخندق أيام الرسول

Google+ Print
مفتي الجمهورية: مشروع قناة السويس حدث حضاري مهم مثل حفر الخندق أيام الرسول مفتي الجمهورية: مشروع قناة السويس حدث حضاري مهم مثل حفر الخندق أيام الرسول

 

شوقي علام مفتي جمهورية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن إنشاء قناة السويس الجديدة مشروع حضاري مهم مثلما كان خفر الخندق حدثاً مهماً أيام الرسول عليه الصلاة والسلام.

وأضاف مفتي الجمهورية في حواره مع برنامج (يحدث في ) الذي يذاع على قناة mbc مصر، تقديم الإعلامي، شريف عامر، أن دعوات تجديد الخطاب الديني مهمة وتمثل إيقاظ للمؤسسات الدينية، معتبراً أن تلك الدعوات تأتي في لحظات فارقة من تاريخ العالم الإسلامي.

وأكد “علام” أنه هناك مفاهيم مغلوطة تم استخدام نصوص شرعية لتبريرها بشكل مغلوط، مشدداً على أهمية توضيح عوار فكر الجماعات الإرهابية، التي قال إن إنتاجها الفكري “كبير جداً” على الانترنت.
> وأوضح أن دار الإفتاء أصدرت مجلة بصيرة لمواجهة مجلة “دابق” التي تصدر عن تنظيم داعش الإرهابي، مشيداً بجهود وزارة الخارجية في توزيع مجلة بصيرة.

ونبه مفتي الجمهورية أن عدد متابعي صفحة دار الافتاء على موقع التواصل الاجتماعي بلغت نحو مليون و 800 ألف متابع، قائلاً إنه أكبر عدد متابعين لصفحة تابعة لمؤسسة دينية في العالم.

وكشف “علام” أن دار الافتاء ستنظم مؤتمراً لبحث تجديد الخطاب الديني تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح ، وبحضور نحو 60 عالماً من جميع أنحاء العالم.

وأرجع مفتي الجمهورية السبب في تنظيم هذا المؤتمر، إلى الرغبة في ضبط مسألة الفتوى التي شهدت دخول غير المختصين بها خلال الفترة الماضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية