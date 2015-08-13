مفتي الجمهورية: مشروع قناة السويس حدث حضاري مهم مثل حفر الخندق أيام الرسول

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن إنشاء قناة السويس الجديدة مشروع حضاري مهم مثلما كان خفر الخندق حدثاً مهماً أيام الرسول عليه الصلاة والسلام.

وأضاف مفتي الجمهورية في حواره مع برنامج (يحدث في مصر) الذي يذاع على قناة mbc مصر، تقديم الإعلامي، شريف عامر، أن دعوات تجديد الخطاب الديني مهمة وتمثل إيقاظ للمؤسسات الدينية، معتبراً أن تلك الدعوات تأتي في لحظات فارقة من تاريخ العالم الإسلامي.

وأكد “علام” أنه هناك مفاهيم مغلوطة تم استخدام نصوص شرعية لتبريرها بشكل مغلوط، مشدداً على أهمية توضيح عوار فكر الجماعات الإرهابية، التي قال إن إنتاجها الفكري “كبير جداً” على شبكة الانترنت.

> وأوضح أن دار الإفتاء أصدرت مجلة بصيرة لمواجهة مجلة “دابق” التي تصدر عن تنظيم داعش الإرهابي، مشيداً بجهود وزارة الخارجية في توزيع مجلة بصيرة.

ونبه مفتي الجمهورية أن عدد متابعي صفحة دار الافتاء على موقع التواصل الاجتماعي بلغت نحو مليون و 800 ألف متابع، قائلاً إنه أكبر عدد متابعين لصفحة تابعة لمؤسسة دينية في العالم.

وكشف “علام” أن دار الافتاء ستنظم مؤتمراً لبحث تجديد الخطاب الديني تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور نحو 60 عالماً من جميع أنحاء العالم.

وأرجع مفتي الجمهورية السبب في تنظيم هذا المؤتمر، إلى الرغبة في ضبط مسألة الفتوى التي شهدت دخول غير المختصين بها خلال الفترة الماضية.