نصائح سريعة لترتيب غرفة الغسيل

تستهتر معظم ربات البيوت بالاهتمام بترتيب غرفة الغسيل، باعتبار أنها بعيدة عن عيون الزائرين، ممّا يتسبب بحدوث الفوضى وضياع بعض الملابس المرمية بصورة عشوائية. لذا، يقدم لك "سيدتي نت" أبرز الأفكار التي يجب اتباعها للحفاظ على غرفة الغسيل منظمة ونظيفة، في ما يأتي:

- يجب أن تتضمن هذه الغرفة المكونات الأساسية، لا سيما الغسالة والمكواة والنشافة، وعدداً وافراً من الخزائن التي تساعد على توضيب الأغراض بصورة أنيقة.

- يجب الحرص على تثبيت عدد من الرفوف على أحد الجدران تحمل قطع الملابس النظيفة، أو مساحيق الغسيل.

- يجب الاهتمام بتوفر عامل الإضاءة بشكل كاف، ولا سيما دخول الضوء الطبيعي إليها، مما يساعد على تهوئة الغرفة لتفادي الرطوبة والعفن.

- ينصح بالحفاظ على مشابك الغسيل، من خلال جمعها في أحد الأدراج.

- يجب توفير عدد من السلال لفرز الغسيل حسب ألوان ونوع كل منها.

- يمكن إخفاء الغسالة والنشافة بستارة منقوشة تضفي جمالية على الغرفة.

- لا مانع من إدخال طاولة يسهل طيّها تستعمل لتوضيب الغسيل وكيّه.

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