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العودة الأسوأ..عبد ربه يشارك بعد 7 أشهر ويهدر ركلة ترجيح

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العودة الأسوأ..عبد ربه يشارك بعد 7 أشهر ويهدر ركلة ترجيح العودة الأسوأ..عبد ربه يشارك بعد 7 أشهر ويهدر ركلة ترجيح

عاد حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي للملاعب بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة للمرة الثانية في ديسمبر الماضي.

وكان عبد ربه قد أصيب امام النصر في 27 ديسمبر الماضي وخرج في الدقيقة 40.

وأمام سموحة دفع به أحمد حسام "ميدو" في الشوط الثاني في الظهور الأول بعد 228 يوما غياب عن المباريات.

وكان عبد ربه قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي مع النصر السعودي وبعد عودته للإسماعيلي تعرض له مرة أخرى.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 وأهدر حسني عبد ربه ركلة الترجيح الأولى للدراويش وتصدى لها المهدي سليمان.

وتسببت الركلة الضائعة في خروج الدراويش بالخسارة أمام سموحة 5-4.

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