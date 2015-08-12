حملة توقيعات للمطالبة برحيل محافظ السويس وقيادات الديوان العام

دشن عدد من نشطاء فى السويس حملة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بهاتشاج “#أرحل_يا_سروى ” للمطالبة بتغيير محافظ السويس اللواء العربي السروي وتعيين محافظ آخر ، بالاضافة للمطالبة برحيل وتغيير قيادات الديوان العام ومدير مكتب المحافظ وقام المسئولين عن الحملة بتوزيع استمارات على شكل استمارات تمرد على المواطنين وقاموا بجمع مئات التوقيعات لرحيله.

واختارت الحملة 11 سببا طبعتها على إستمارارت لسحب الثقة، إستندت عليها وأعتبرتها كافية للمطالبة برحيله، وكان اولها وفقا لترتيب الحمله، عدم قدرته على استيعاب مشكلات المواطنين وايجاد حلول لها، بحسب رأيهم.

وبيع أراضى السويس لرجال الاعمال من خلال مزادادت مقننه أدت الى إرتفاع اسعار الوحدات السكنية بالمحافظ، واستندت الحمله فى ذلك على تقارير الاجهزة الرقابية التى افادت ببيع 3 قطع اراضي ملك للدولة لرجال اعمال لانشاء ابراج عليها.

وعدم قدرة المحافظ على إدخال الفرحه على السوايسة فى افتتاح قناه السويس، حيث وضع الجهاز التنفيذي برئاسة المحافظ برنامج احتفالي اعتمد فقط على 5 فعاليات ترفيهية وتكرارها يوميا على مدار الاسبوع الماضي مع تقديم فعالية على اخري، بحسب وصف الحمله، وهو ما يرونه أمرا مخزيا لا يتناسب مع الاقليم الذي تحمل القناة اسمه .

أما السبب الرابع فهو زيادة معدلات البطاله بين شباب السويس، وذلك لعدم قدرته على وجود حلول للمشاكل العماليه مع رؤس الاموال، واصحاب المصانع والشركات، وعدم تنفيذ القرار الخاص بتشغيل 80% من العماله من شباب السويس فى المصانع والشركات الجديده.

إلي جانب عدم توفير فرص عمل لذوى الاعاقه الخاصه وعدم تحقيق نسبة ال 5% داخل الشركات، وإنهيار البنية الاساسية داخل المحافظه من مياه وصرف صحى وكهرباء، وتواجد بعض المناطق التى تأثرت بذلك بشكل كبير ابرزها مدينتي السلام 1، والسلام 2 ، وعرب المعمل بحي فيصل، وعمر بن الخطاب وكبريت والشالوفه قريه عامر والسيد هاشم بحي الجناين.

كما اعتبرت الحمله المحافظ مسؤولا عن التعديات الصارخه فى اغلب شوارع المحافظة وعدم قدرته على ازالتها، وايضا عدم الاهتمام بنظافة شوارع السويس، والتركيز فقط على الطرق الرئيسىه، والمؤدية استراحه المحافظ ببورتوفيق وموكب سيره اليومى، وكذلك توجيه ميزانية رصف الشوارع لشارع فيلا المحافظ وتجاهل باقى الشوارع الاكثر احتياجا، وفقا الحمله.

وعجز المحافظ والجهاز التنفيذي عن حل المشكلات البيئية التؤرق اهالي السويس، كأنتشار الغربان والفئران والكلاب الضاله، باغلب شوارع المحافظة.

بينما كان السبب الاخير فى الاستمارة هو انتشار الفساد الإدارى داخل جدران دوواين المحافظة، وان ذلك ادي الى صدور قرارات تخدم مصالح شخصية وذلك بسبب وجود حاشية المحافظ والمنتفعين حوله ، وجاءت هده الاسباب مدرجه بالترتيب فى إستمارة حملة عنوان ارحل يا سروي.

وإنتهت الاستماره بعبارة، أطالب انا الموقع ادناه، برحيل اللواء العربي السروي محافظ السويس، وتسجيل الاسم والتوقيع والرقم القومي، فكانت الاستمارة اشبه باستماره (تمرد).