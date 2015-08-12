غدًا.. الحكم في استئناف ضباط «ترحيلات أبو زعبل»

تصدر غدًا الخميس محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الحكم في إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والذي حكم عليه الحكم الصادر بالحبس 10 سنوات و3 آخرين في اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 إخوانيًا عن طريق الخطأ في قضية سيارة “ترحيلات أبو زعبل”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج، وعضوية المستشارين حسام ايوب و سهيل نبيل، وحضور امير ناصف رئيس النيابه، و احمد الحناوي وكيل النيابه رئيسي النيابة العامة، وامانة سر شريف الخولي احمد جالوم و حسام الخولي.

كان النائب العام قد أحال المتهمين بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرًا أورد به إن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصًا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصًا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة إن المتهمين تم التعامل معهم بـ الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.

وكانت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت بمعاقبه عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول بالسجن 10 سنوات، والحبس سنه مع الإيقاف لضباط القسم الثلاثة، إلا إن المتهمين استانفوا على الحكم فصدر قرار محكمه الجنح المستانفه بإلغاء الأحكام عنهم جميعًا وإعادة القضية إلى النيابة العامة فتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وقضت المحكمة بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم امام دائرة جديدة.