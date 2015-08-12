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صحة وتموين أسوان يقدمان خدماتهما لأهالي بركة الدماس

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صحة وتموين أسوان يقدمان خدماتهما لأهالي بركة الدماس صحة وتموين أسوان يقدمان خدماتهما لأهالي بركة الدماس

قافلة طبية تساعد أهالي بركة الدماس

كلف اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة  الصحة بإيفاد قافلة طبيه عبارة عن عيادات متنقلة تضم مختلف التخصصات الطبية لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة على أهالى المنازل والمحلات المتضررة من مياه الصرف الصحى ، مع قيام فرق مكافحة الامراض المتوطنة برش المنازل بالمبيدات ضد الناموس والحشرات الزاحفة ، و صرف أى أدوية ومستلزمات طبيه مجاناً على الحالات المختلفة ، فضلاً عن تحويل أى حالات لمستشفى التأمين الصحى فى حالة الحاجة الصحية لذلك.

كما وجه محافظ أسوان حسام العربى وكيل وزارة بتوزيع ألفين رغيف بلدى وبعض الوجبات الجافة على المتضررين لتخفيف الاعباء المعيشية عن أهالى المنطقة ، لافتاً إلى قيام الوحدة المحلية بمدينة أسوان بتمهيد طريق جديد يربط المنطقة بالشوارع الرئيسية مع إعادة إنارة كافة الأعمدة الكهربائية بشوارع المنطقة بالتنسيق مع قطاع كهرباء أسوانوذلك بعد قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع الحماية المدنية ومديرية الرى بشفط كافة كميات المياه من المنطقة.

فيما أستكملت الفرق الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة اللواء حسن عبد الغنى أعمال الصيانة والإحلال والتجديد لطلمبات الرفع بمحطة بركة الدماس بإجمالى 4 طلمبات بالتنسيق مع شركة كهرباء توزيع جنوب الصعيد برئاسة المهندس علاء أبو الوفا وأيضاً بالتعاون مع الرى والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان برئاسة المهندس عماد شحاته.

 

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