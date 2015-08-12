طريق الزمالك - درما علامة الجزاء.. سموحة يطيح بالإسماعيلي ويحجز مقعدا في نصف النهائي

نجح نادي سموحة في الفوز على الإسماعيلي بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي 1-1 ليحجز أول مقعد في نصف نهائي كأس مصر.

سموحة حل ضيفا على الإسماعيلي في لقاء ربع نهائي كأس مصر.

هدف أول لأصحاب الأرض جاء عن طريق شوقي السعيد برأسية في الدقيقة 37.

قبل أن يتعادل الوافد الجديد محمود عزت لسموحة برأسية أخرى في الدقيقة 73.

وشهدت المباراة طرد الوافد الجديد أحمد تمساح لاعب سموحة بعد نزوله كبديل في الشوط الثاني. في شوط ظهرت به خطورة الإسماعيلي أكثر من سموحة نفس حال الشوط الأول الذي كاد أحمد سمير لاعب الزمالك المعار إلى الدراويش أن يسجل لولا القائم. (شاهد اللقطة)

وأهدر إبراهيم حسن ركلة جزاء للإسماعيلي في الشوط الثاني بعد لمسة يد على أيمن أشرف لاعب سموحة. ركلة تألق بها المهدي سليمان ليحمي مرمى الفريق السكندري.

وشارك حسني عبد ربه في الشوط الثامي لأول مرة منذ 7 أشهر بعد عودته من الإصابة.

ولكنه فشل في ترجمة أول ركلات الإسماعيلي الترجيحية. ركلة تألق المهدي سليمان في صدها لينجح خماسي سموحة في التسجيل ويتأهل الفريق السكندري.

وبتأهل سموحة يحجز الفريق السكندري مقعدا في نصف النهائي وينتظر مواجهة الفائز من الاتحاد السكندري ضد (الفائز من الزمالك ضد حرس الحدود) لمواجهته في نصف نهائي البطولة.

شاهد أهداف وركلات ترجيح سموحة ضد الإسماعيلي