فى الجلسة الأولى لورشة مبادرة اليوم السابع لرعاية الصحف الإقليمية.. 10 توصيات شدد عليها الحاضرون.. انتزاع اعتراف المؤسسات الحكومية.. فتح جدول المنتسبين بنقابة الصحفيين والترخيص والتمويل أبرز القضايا

"السوهاجية": مشكلات الترخيص الأجنبى

"أنباء الصعيد": السماح لغير النقابيين برئاسة تحرير الصحف الإقليمية

بعدما انتهت الفعاليات الصباحية لمؤتمر اليوم السابع لرعاية الصحف الإقليمية، اليوم الأربعاء، دخل المشاركون فى اليوم الأول ورشة عمل تضمنت مناقشات متعددة، وأدار الكاتب الصحفى سعيد الشحات مدير تحرير اليوم السابع الورشة، واستمع إلى طرح لجميع الحاضرين حول هموم ومشكلات الصحف الإقليمية والعاملين بها، فيما طرح آخرون ورقة توصيات للنهوض بالصحافة الإقليمية.>فى البداية تحدث عز الدين عطا الله ممثل جريدة السوهاجية وتطرق إلى مشاكل الترخيص الأجنبى، من ناحية التكلفة وتعدد جهات الرقابة، ثم طالب بالوصول إلى صيغة تمنح العاملين بالصحف الإقليمية الحماية من نقابة الصحفيين، كما تحدث "عطا الله" عن صيغة تساعد الصحف الإقليمية ماديًا فى الطباعة لضمان انتظام الصدور.>فيما تحدث سامى محمود ممثل جريدة "أنباء الصعيد" عن مشكلة تواجه أصحاب الصحف الإقليمية تتعلق باشتراط وجود رئيس تحرير للمطبوعة يكون عضوًا بجدول المشتغلين فى نقابة الصحفيين، مطالبًا بالسماح لأعضاء النقابة بجدول المتسبين تولى رئاسة تحرير تلك الصحف.

وأضاف "محمود" خلال الورشة: " لإننا نعمل بتراخيص أجنبية ندفع جمارك، وفى الوقت ذاته ندفع ضرائب للدولة، مطالبًا بإلغاء أحد الرسمين المفروضين على الصحف التى تصدر بترخيص أجنبى.

وطالب نقابة الصحفيين بعمل شعبة أو لجنة تتولى الدفاع عن صحفيى الصحف الإقليمية فى المشكلات القانونية التى يتعرضون لها بسبب الموضوعات التى يتناولونها فى مطبوعاتهم.

"صوت المنيا": بالإعلانات فقط يستمر الصدور

>من جانبه قال ماجد فهيم ممثل جريدة "صوت المنيا" إن الإشكالية الكبيرة التى تواجهها الصحف الإقليمية تتمثل فى عدم استفادتها من الكفاءات التى تعمل بها، بل ينتظم الصدور وتستطيع المؤسسة الانتظام حال انتظام الإعلانات.

وطالب "فهيم" بتفعيل مبادرة اليوم السابع برعاية الصحف الإقليمية بكل الأشكال منها توفير التدريب، وتبنى الصحف الجادة التى تنشر محتويات صحفية جديرة بالانتشار.

أحرار بنى سويف": نحتاج الشرعية

>محمد صبرى ممثل جريدة أحرار بنى سويف قال أن الصحف الإقليمية تضم كفاءات متعددة المواهب الصحفية الواعدة غير أن تلك النماذج تفتقد للشرعية، وعلى طول الخط تواجه مشكلات خلال تغطية الأحداث والفعاليات بالمحافظات.

وطالب "صبرى" نقابة الصحفيين بالعمل على ضم العاملين بالصحف الإقليمية تحت مظلتها القانونية لتتوافر لهم شرعية تغطية الأخبار دون معاناة.

"أخبار أكتوبر": جمعية للصحف الإقليمية

>من جانبه طالب وحيد حمدى ممثل جريدة أخبار أكتوبر مؤسسة اليوم السابع بتفعيل مبادرتها بإنشاء جمعية تمثل العاملين بالصحف الإقليمية أمام مختلف الجهات، وتعمل على تذليل المشاكل التى تواجههم.

وأضاف: "أطالب بأن يكون الكيان المقترح يحمل هيكلا إداريا ومجلس إدارة كامل يتولى الدفاع عن حقوق العاملين بالصحف الإقليمية، ويتحدث باسمهم فى كل مكان.



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الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع

"كلمة حق": نتعامل كأننا درجة ثانية

>فيما سلط مصطفى كامل ممثل جريدة "كلمة حق" التى تصدر فى محافظة بنى سويف الضوء على مشكلات مهنية تواجه صحفيى الصحف الإقليمية قائلاً: "نتعامل من المسئولين كأننا صحفيون من الدرجة الثانية، ونواجه مشكلات متعددة ومستمرة تتعلق بالفراغ النقابى وعدم وجودنا تحت مظلة لكيان يحمينا من المشكلات القانونية التى تواجهنا فى المحتوى الخبرى.

وقال إن المشكلة الأخرى التى تواجههم تتعلق بعدم قدرتهم على جلب الكفاءات للعمبل بمؤسساتهم نظرًا لقلة الدعم المالى، وعدم تمكن أصحاب المؤسسات من دفع رواتب كبيرة لصحفيين متميزين، مطالبًا اليوم السابع بالعمل قدر الإمكان على إيجاد حلول للصحف الإقليمية الجادة.



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أثناء كلمة الكاتب الصحفى خالد صلاح

"المستقبل العربى": نعمل ونحن غير معترف بنا

>عامر هيكل ممثل جريدة المستقبل العربى الإقليمية قال إنهم يواجهون مشكلة تتمثل فى عدم الاعتراف القانونى بهم، والمحافظة ترسل أسماء مراسلى الصحف الكبيرة لاعتمادهم فى تغطية الأخبار بينما تتجاهل الصحفيين الذين يعملون بالصحف الإقليمية.

وأضاف خلال ورشة العمل فى اليوم الأول لتفعيل مبادرة اليوم السابع: "نطالب بحمايتنا، والوصول لصيغة تجعلنا معترف بنا فى المصالح الحكومية بكل محافظة، ونطالب اليوم السابع بتدريب صحفيينا، حتى نتمكن من مطالبة النقابة بالاعتراف بنا.



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جانب من المؤتمر

"الضمير": دخلاء المهنة شوهوا الصحافة الإقليمية

>من جانبه تحدث باسم القويرى ممثل جريدة "الضمير" عن دخلاء المهنة الذين تسببوا فى تشويه صورة الصحفيين الإقليميين، مطالبًا بإبعادهم من المشهد الصحفى والإعلامى، حتى يتمكن الجادون من المطالبة بتقنين أوضاعهم وانتزاع اعتراف النقابة بهم.



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رئيس تحرير اليوم السابع أثناء كلمته بالمؤتمر

وقال إن الصحف التى تنطق بلسان المحافظات أجهضت أحلام الإصدارات الإقليمية المستقلة، لأنها تتمكن من الحصول على التمويل اللازم من المحافظات، ولا تهاجم المسئولين وبالتالى فهم فى مأمن من المشكلات المتعلقة بالتمويل -على حد وصفه-.

وطالب " القويرى" اليوم السابع بتنبى الصحف الإقليمية الجادة فقط، والتى يعمل بها كفاءات وتنشر محتوى صحفيا مستقلاً وجديرًا بالاهتمام، من خلال عمل إعلانات لتلك الصحف ونشر أهم موضوعاتها.

"أخبار الناس": تقنين عمل المواقع الإلكترونية

>من جانبه طالب صفوت صلاح ممثل جريدة أخبار الناس التى تصدر بمحافظة الإسكندرية نقابة الصحفيين، بإيجاد صيغة تقنن عمل المواقع الإلكترونية، لافتًا الى أن التكنولوجيا الحديثة ساهمت فى خلق طرق متعددة للوصول إلى الخبر، وبالتالى فالأمر يحتاج إلى تقنين، وفرز الكيانات الجادة من غيرها.

وطالب خلال الورشة بتفعيل جدول المنتسبين بنقابة الصحفيين، والسماح للمنضمين لهذا الجدول بالعمل كرؤساء تحرير لصحفهم الإقليمية.

"المحور العالمية": تطبيق اللامركزية ينهى مشكلات الصحف الإقليمية

>الشافعى محمد ممثل جريدة "المحور العالمية" التى تصدر بمحافظة كفر الشيخ تحدث عن مشكلات اللامركزية، محملاً إياها السبب فى تدهور أوضاع الصحف الإقليمية.

وطالب خلال ورشة العمل فى اليوم الأول لتفعيل مبادرة اليوم السابع بتطبيق اللامركزية حكوميًا حتى تستقل كل محافظة بشئونها، ويتستطيع الصحف التى تصدر بالأقاليم السيطرة على الأوضاع وتحقيق الانتشار.

وشدد "الشافعى" على ضرورة اهتمام المجلس الوطنى للإعلام بالصحف الإقليمية ومشكلات العاملين بها، والعمل على تضمينهم فى بنود التشريعات الجديدة التى هم بصدد الانتهاء منها بعد أيام، لينتهى الأمر بالحصول على اعتراف الدولة بالعاملين فى الصحف الإقليمية.

واقترح إنشاء شركة قابضة تدخل تحت كيانها الصحف الإقليمية، حتى تتخلص هذه المؤسسات من مشاكل التمويل المستمرة، متحدثًا عن 220 جريدة إقليمية تصدر بترخيص أجنبى وتعانى مشكلات عدة تحتاج جميعها للحل.

"الاختراق الدولية": الإعلام "خبرة" وهذا يتوفر فى الصحف الإقليمية

>من جانبه قال عاطف عبد الرحمن ممثل جريدة الاختراق الدولية التى تصدر بمحافظة الإسكندرية، إن مهنة الصحافة تحتاج دائمًا الى الخبرات، وهذه ميزة متوفرة فى الصحف الإقليمية، ولكنها تعانى من مشكلات أخرى لا تتعلق بالكفاءة بقدر ما تتعلق بالاعتراف بمن يعمل فى تلك الصحف.

وطالب "عبد الرحمن" نقابة الصحفيين بايجاد حلول للمشكلات المستمرة التى يعانى منها صحفيو الجرائد الإقليمية من حيث مظلة الحماية، وعدم اعتراف المصالح الحكومية بهم.

حسين البنهاوى: "اليوم السابع" تحمل رسالة وليست مجرد صحيفة

>بدوره قال حسين البنهاوى نائب مقررلجنة التشريعات بالمجلس الأعلى للثقافة، والذى يعمل مؤرخًا لتاريخ الصحافة المصرية، إن اليوم السابع بتبيها للصحف الإقليمية تضرب أروع الأمثلة فى الإعلام الذى يحمل رسالة، وليس مجرد مؤسسة صحفية تعمل لنفسها فقط.

وأضاف خلال حضوره الورشة: "الصحافة الإقليمية فى القرن التاسع عشر كانت أهم وأنجح وأوسع انتشارًا منها فى القرن العشرين، ولدى تصور نموذج أمثل لعمل الصحافة الإقليمية والحزبية".

المركز الدولى للإعلام: مشكلات الترخيص تحتاج لتضافر الجهود

>محمد كامل رئيس المركز الدولى للإعلام، وعضو الهيئة العليا للصحافة الإقليمية قال إن مشكلات الترخيص تحتاج لتضافر الجهود، لافتًا الى أن الصحف الإقليمية تحتاج لفتح قنوات تواصل مستمرة للوصول إلى حل مشاكلهم، عن طريق تضافر الجهود والتعاون بأكثر من شكل لعمل صحف شركات مساهمة تخلصهم من العوائق التى تواجهها الإصدارات ذات الترخيص الأجنبى.



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نقيب الصحفيين والدكتور محمود علم الدين والدكتور عادل صالح

وأضاف "كامل" خلال كلمته بالورشة: "اليوم السابع لا يملك عصا سحرية لحل مشكلات الصحف الإقليمية المتراكمة منذ سنوات، ولكن القائمون على تلك الصحف نفسها يحتاجون للوصول إلى حلول بتعاونهم سويًا فيما يتعلق بمشكلات الترخيص، وإصدار مطبوعات بترخيص مصرى بالشراكة مع بعضهم.

باحثة: الصحف الإقليمية تحتاج إلى تعريف واضح

>وأثناء حضورها الورشة تطرقت الباحثة علا عصام إلى ضرورة وضع مفهوم محدد للصحف الإقليمية، معتبرة أن الإصدارات التى تصدر بترخيص أجنبى لا تمثل صحافة إقليمية حقيقية -على حد وصفها-.

وأضاف علا عصام: " هناك أكثر من 3 آلاف صحيفة إقليمية لا يمكن دعمها جميعًا، بل الأمر يحتاج دعم "اليوم السابع" بأن يطلع على الصحف التى تصدر بترخيص مصرى، أو عن جمعيات وأحزاب، ويحاول العمل على حل مشاكلها، بمعنى أن يوجه الدعم لمستحقيه فقط.



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حضور مؤتمر مبادرة رعاية الصحف الإقليمية

فيما رد خالد عبد العليم من جريدة "الضمير" التى تصدر بمحافظة الإسماعيلية على حديث الدكتور علا عصام قائلاً: "نحن لم نتمكن من الحصول على رخصة مصرية لمطبوعاتنا، ولذا نلجأ للرخصة الأجنبية رغم كل ما بها من مشكلات"، رافضًا وصف الصحف التى تصدر بترخيص أجنبى بغير الجادة، أو التى لا تستحق الدعم.

وانتهت الورشة فى يومها الأول إلى مجموعة التوصيات المشار إليها، على أن تنعقد صباح غدٍ الخميس باقى جلسات المبادرة، للوصول إلى حل لمشكلات الصحف الإقليمية.



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الكاتب الصحفى يحيى قلاش نقيب الصحفيين



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نقيب الصحفيين أثناء كلمته بالمؤتمر



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اثناء انعقاد المؤتمر



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حضور مؤتمر الصحف الإقليمية



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جانب من المؤتمر



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محمود التهامى خلال مشاركته بالمؤتمر



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سعيد الشحات مدير تحير اليوم السابع خلال الورشة



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حضور ورشة العمل بمبادرة الصحافة الاقليمية



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جانب من الورشة



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حضور ورشة العمل



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نقيب الصحفيين ومحمد شبانة والدكتور محمود علم الدين



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أحد رؤساء تحرير الصحف الإقليمية



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جانب من ورشة العمل بالمبادرة



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مناقشات ساخنة بورشة العمل



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سعيد الشحات مدير تحير اليوم السابع خلال ورشة العمل



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عصام شلتوت يستقبل نقيب الصحفيين والدكتور محمود علم الدين



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عصام شلتوت اثناء مرافقة الضيوف فى جولة بمقر اليوم السابع



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ضيوف المؤتمر خلال تفقد الديسك المركزى باليوم السابع



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رؤساء تحرير الصحف الإقليمية خلال تفقد التجهيزات الفنية بالجريدة



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أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع يشرح للضيوف خطوات التجهيزات الفنية للجريدة المطبوعة



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أكرم القصاص وعصام شلتوت خلال مرافقة الضيوف بجولة فى المقر



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الضيوف يزورون موقع "كايرو كورة" التابع لمؤسسة اليوم السابع