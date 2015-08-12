التحفظ على شركة "المشرق العربى" الإخوانية بالشرقية

وصل منذ قليل مدينة أبو حماد بالشرقية، مندوبون من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، والتى تسلمت مقر شركة "المشرق العربى" للصرافة والتابعة لأحد قيادات الإخوان، وذلك لتنفيذ قرار التحفظ الصادر ضدها هى و13 شركة أخرى بعدد من المحافظات.

كانت وصلت اللجنة مدعومة بقوة من الشرطة إلى شارع الصاغة حيث مقر الشركة التى يملكها "محمد أسامة عبد الحميد عطية" أحد القيادات الإخوانية، وجدت بالمقر موظفين، واللذين أبديا التعاون مع اللجنة لتأدية عملها دون أى اعتراض.

رصدت اللجنة "عملات أجنبية ومصرية" بقيمة 600 ألف جنيه، بالإضافة إلى عدد من المستندات التى تخص أعمال الشركة وعدد من الأصول، وقامت بتحرير محضر بالمضبوطات ووضع الشركة تحت إشراف الحارس القضائى.

كانت لجنة التحفظ على أموال الإخوان أصدرت قرارًا بالتحفظ على 14 شركة تعمل فى مجال الصرافة ويملكها قيادات من الإخوان بعدد من المحافظات.