لجنة وزارية للبدء فى إنشاء مستشفى الفيوم العام الجديد

فى إطار الترتيبات والتنسيقات التى تجرى بين الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم بشأن إنشاء مستشفى الفيوم العام الجديد الذى سيقام على مساحة 10 أفدنة بمدينة الفيوم وبتكلفة 140 مليون جنية لخدمة أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة، أوفدت وزارة الصحة الدكتورة ماجدة طنطاوى مدير الإدارة العامة للمستشفيات لمعاينة الأرض التى سيقام عليها هذا الصرح الطبى العملاق.

واستقبل محافظ الفيوم، مدير الإدارة العامة للمستشفيات بحضور اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد حموده السكرتير العام المساعد لبحث ومناقشة الإجراءات التى سيتم إتخاذها بشأن سرعة إتخاذ الإجراءات وعمل المعاينات اللازمة للبدء الفورى فى التنفيذ.

وأشار محافظ الفيوم أن مستشفى الفيوم العام الجديد سيقام على مساحة 10 أفدنة، ويضم الصرح جميع التخصصات الطبية، من الرعاية المركزة والتخصات الطبية المتنوعة من باطنة وكلى وأطفال وقلب وعيون وغيرها من التخصصات الأخرى، بالإضافة الى مركز للأشعة بمختلف أنواعها ومعامل متخصصة فى العلاج الطبيعى والمبتسرين، مضيفاً أنه سيتم تخصيص مساحة 10آلاف م2 ملحقة على المستشفى العام الجديد يقام عليها بنك الدم الإقليمى ومركز آخر للأورام لخدمة المرضى من أبناء الفيوم والمحافظات الأخرى.

وأكد محافظ الفيوم ان أعمال الإنشاءات الخاصة بالمستشفى الجديد ستقام على أحدث التصميمات الهندسية والانشائية وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية ينافس المستشفيات الكبرى العملاقة، على أن يستغرق التنفيذ عامان فقط بعدها يدخل هذا الصرح الطبى العالمى العملاق الخدمة ليقدم خدماته الطبية والعلاجية بالمجان لجميع المرضى .

وأضاف المحافظ أنه يجرى الآن إنشاء مركز لجراحة القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طامية المركزى بتكلفة 10 مليون جنية ومن المتوقع الإنتهاء من جميع أعمال الإنشاء وأفتتاحه فى أبريل 2016 .