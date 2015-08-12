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"إية بى سى نيوز": مقتل 36 شخصاً جراء القتال بين قوات الأسد والمعارضة

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"إية بى سى نيوز": مقتل 36 شخصاً جراء القتال بين قوات الأسد والمعارضة "إية بى سى نيوز": مقتل 36 شخصاً جراء القتال بين قوات الأسد والمعارضة
أفادت "إية بى سى نيوز" بمقتل 36 شخصًا وإصابة العشرات جراء القتال بين المعارضة السورية وقوات النظام اليوم الأربعاء، وقالت "إيه بى سى نيوز"إن القتال العنيف بين الطرفين يأتى قبيل وصول وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إلى دمشق مساء اليوم.

وذكر ناشطون أن المعارضة أطلقت عشرات الصواريخ باتجاه وسط دمشق، فيما قصفت طائرات النظام مناطق فى الغوطة الشرقية، وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه من المتوقع أن يسافر ظريف من بيروت إلى دمشق اليوم، وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن ظريف سيناقش خطة جديدة لحل الأزمة فى سوريا
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