أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

زوجة نتنياهو تدعو إسرائيليات للاعتصام أمام منزل الرئيس الفلسطينى

Google+ Print
زوجة نتنياهو تدعو إسرائيليات للاعتصام أمام منزل الرئيس الفلسطينى زوجة نتنياهو تدعو إسرائيليات للاعتصام أمام منزل الرئيس الفلسطينى
ذكرت صحيفة "هـآارتس" الإسرائيلية أن زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو دعت خلال لقاء جمعها بجمعية "سيدات من أجل السلام" إلى الاعتصام والتظاهر أمام منزل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن فى رام الله .

وأضافت الصحيفة أن زوجة نتنياهو زعمت أنه من خلال هذا الاعتصام سيجبر الرئيس الفلسطينى على استئناف المفاوضات مع الإسرائيليين والبدء فى المسيرة السلمية، متهمة عباس بتجميد أى محاولة لإعادة المفاوضات من جديد .

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا اللقاء الذى جمع زوجة نتنياهو بأعضاء الجمعية جاء بعد اعتصامهن أمام منزل نتنياهو بالقدس بمناسبة مرور عام على الحرب الأخيرة على قطاع غزة والتى بدأت فى يوليو الماضى، وأطلقت السيدات على هذا الاعتصام اسم "الاعتصام الصامد".

يذكر أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس جمد أى مفاوضات مع الإسرائيليين نتيجة استمرار الإسرائيلية فى بناء المستوطنات بالقدس والضفة الغربية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"