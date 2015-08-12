زوجة نتنياهو تدعو إسرائيليات للاعتصام أمام منزل الرئيس الفلسطينى

ذكرت صحيفة "هـآارتس" الإسرائيلية أن زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو دعت خلال لقاء جمعها بجمعية "سيدات من أجل السلام" إلى الاعتصام والتظاهر أمام منزل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن فى رام الله .

وأضافت الصحيفة أن زوجة نتنياهو زعمت أنه من خلال هذا الاعتصام سيجبر الرئيس الفلسطينى على استئناف المفاوضات مع الإسرائيليين والبدء فى المسيرة السلمية، متهمة عباس بتجميد أى محاولة لإعادة المفاوضات من جديد .

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا اللقاء الذى جمع زوجة نتنياهو بأعضاء الجمعية جاء بعد اعتصامهن أمام منزل نتنياهو بالقدس بمناسبة مرور عام على الحرب الأخيرة على قطاع غزة والتى بدأت فى يوليو الماضى، وأطلقت السيدات على هذا الاعتصام اسم "الاعتصام الصامد".

يذكر أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس جمد أى مفاوضات مع الإسرائيليين نتيجة استمرار الحكومة الإسرائيلية فى بناء المستوطنات بالقدس والضفة الغربية .