17 سوريا يضربون عن الطعام فى ألمانيا احتجاجا على قبول طلبات لجوئهم

دخل 17 سوريا من طالبى اللجوء إلى ألمانيا فى إضراب عن الطعام أمام دار لطالبى اللجوء فى مدينة هويرسفيردا بولاية سكسونيا شرقى البلاد.

وجاء إضراب الرجال السبعة عشر احتجاجا على ما اعتبروه طولا فى مدة نظر طلبات لجوئهم وفقا لما ذكرته متحدثة باسم المكتب المحلى للسلطة الإدارية فى مدينة باوتسن.

وبسبب حرارة الجو، أمد القائمون على إدارة الدار المضربين القابعين على فرش أمام المبنى ، بالمشروبات.

يذكر أن الدار يقيم بها فى الوقت الراهن 131 شخصا بينهم رجال ونساء وأطفال.

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