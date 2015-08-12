«الشعب الجمهوري»: دعوات الإخوان للتظاهر في ذكرى رابعة “شو إعلامي”

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري المهندس حازم عمر، إن دعوات التظاهر من قبل جماعة الاخوان في ذكرى فض رابعة والنهضة، هدفها الشو الإعلامي، ورسالة للعالم أنهم مازال لهم وجود في الشارع المصري ولديهم قواعد.

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري في- تصريحات صحفية – اليوم، أن جماعة الإخوان، لا تمتلك أي قواعد شعبية في الشارع المصري، ولفظها الشعب، ويرفض التصالح معها ولم يعد لها وجود حقيقي على الأرض وبالتالى تلجأ لبعض العمليات الإرهابية والتفجيرات بعدما أصبحت عاجزة على الحشد.

ودعا رئيس حزب الشعب الجمهوري، قوات الأمن والجهات المعنية بإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة للتصدي لعنف الإخوان، وإحباط مخطاطاتهم قبل تنفيذها، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسة الإعتداء على المواطنين الأمنين.