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أحمد موسى يطالب وزير الداخلية بالاعتذار لمواطن اعتدى عليه أمناء شرطة بالمترو

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أحمد موسى يطالب وزير الداخلية بالاعتذار لمواطن اعتدى عليه أمناء شرطة بالمترو أحمد موسى يطالب وزير الداخلية بالاعتذار لمواطن اعتدى عليه أمناء شرطة بالمترو
طالب الإعلامى أحمد موسى، اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية بالاعتذار السريع للمواطن الذى تم الاعتداء عليه من قبل أمين شرطة وأفراد الشرطة بمحطة مترو دار السلام، مضيفا أن التصرفات الفردية لبعض أفراد الشرطة تتم مواجهتها بإجراءات حاسمة من قبل جهاز الشرطة.

وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، أن دور جهاز الشرطة هو حماية المواطن والحفاظ على حقه، وعدم المساس أو إهانة كرامة المواطن المصرى.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا مقطع فديو لأمين شرطة يعتدى على مواطن بالضرب المبرح، وسحله أمام الجميع فى محطة مترو دار السلام، بالإضافة إلى سبه بأفظع الألفاظ والسباب.

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