وزير الرى: انتهاء سد النهضة 2017 وإثيوبيا قدمت لنا دراسات الأمان

أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر لا يهمها بناء سد النهضة، وما يعنيها تأثير بنائه على حصة مصر من مياه النيل، قائلا: "من المعلوم لدينا انتهاء بناء السد بشكل كامل عام 2018 أو2017، وحصلنا على دراسات أمان السد، من الجانب الإثيوبى وما يقلقنا هو حجم التخزين".

وقال الوزير فى حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن اليوم الأربعاء، شهد بدء العمل المشترك للشركتين الهولندية والفرنسية فى إعداد تقارير عن سد النهضة بهدف اعتمادها، موضحًا أن الشركتين ستعملان وفق خطة محددة اتفق عليها لتقديم تقارير عن السد.

ولفت إلى أن المكتب الفرنسى هو الأساسى والهولندى مساعد له، ويشتركان معًا فى جميع الدراسات، ويقومان بعمل تقارير مائية وبيئية والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية حول السد، وسيعتمدان فى تقريرهما على بيانات يتم الحصول عليها من الدول الثلاث.

وأوضح أنه سيتم توقيع عقود الشركتين باجتماع سيعقد فى القاهرة بعد اجتماع أديس أبابا المقرر فى 20 أغسطس، بحضور الدول الثلاثة لتحديد النقاط التى ستعمل عليها الشركتان.

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