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وزير الإسكان يعتمد مخطط قطعة أرض 19 فدانا لإحدى الشركات لإقامة مشروع عمرانى

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وزير الإسكان يعتمد مخطط قطعة أرض 19 فدانا لإحدى الشركات لإقامة مشروع عمرانى وزير الإسكان يعتمد مخطط قطعة أرض 19 فدانا لإحدى الشركات لإقامة مشروع عمرانى
اعتمد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 50 بمساحة 19 فدانا بمنطقة حداق أكتوبر، والمخصصة لشركة الجمان للإنشاءات والاستثمار العقارى، وذلك لإقامة مشروع عمرانى متكامل.

ونص القرار فى مادته الثانية على التزام الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية، وتقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم من المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها.

ونص القرار أيضا على أن تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها، وتظل منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع.

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مصر 365