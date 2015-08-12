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الخريطة العقارية لمصر بعد افتتاح قناة السويس.. فى ملحق عقارات اليوم السابع

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الخريطة العقارية لمصر بعد افتتاح قناة السويس.. فى ملحق عقارات اليوم السابع الخريطة العقارية لمصر بعد افتتاح قناة السويس.. فى ملحق عقارات اليوم السابع
يكشف ملحق عقارات اليوم السابع "العقارات اليوم" فى عدده الصادر غدا الخميس، الخريطة العقارية لمصر بعد افتتاح قناة السويس.

وتقرأ فى ملحق عقارات "اليوم السابع" أهم المشروعات التى سيتم تنفيذها فى قناة السويس الجديدة، حيث تستثمر مجموعة إيطاليا القابضة للاستثمار فى القناة على مساحة 500 فدان، لإنشاء مشروع الحى الإيطالى على مساحة 5000 فدان، ومدينة السويس الجديدة، فى مدخل قناة السويس بحجم استثمارات يصل لـ20 مليار جنيه.

وكشف المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، لملحق عقارات "اليوم السابع" أن المخطط التفصيلى لتنمية محور قناة السويس الجديدة، سيتم الانتهاء منه خلال 3 شهور.

ومن جانبه أكد طارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذى المشارك لـ"بالم هيلز" للتعمير، أن السوق العقارى سيشهد نشاطا غير مسبوق بعد قناة السويس الجديدة، وستتم دراسة المشروعات العقارية فى قناة السويس الجديدة بعد طرح الخريطة الاستثمارية.

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مصر 365

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