نجل عبد الناصر تعليقا على إطلاق اسم والده على مستوطنة:مهزلة تصبينى بغثيان

علق عبد الحكيم عبد الناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، على ما أثير مؤخراً بشأن إطلاق اسم الزعيم الراحل على إحدى المستوطنات الإسرائيلية أنه يعطيه مشاعر مختلطة، وذكر قائلاً:" حاجة تضحك وحاجة تثير الغثيان" ، مشدداً على أنه لا يوجد زعيم عربى أفنى حياته فى سبيل القضية الفلسطينية مثل جمال عبد الناصر.

وأضاف "عبد الناصر" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مانشيت" الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى عبر فضائية "ontv" مباشر، قائلاً: "عبد الناصر من أعظم زعماء العرب غصب عن عين الصهاينة والإخوان وهما وجهان لعملة واحدة".