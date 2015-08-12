الأوقاف تحسم موقفها من التصريح لياسر برهامى غدا فى جلسة خاصة

تحسم وزارة الأوقاف، موقفها من التصريح للداعية السلفى د. ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، بالخطابة من عدمه، فى جلسة خاصة تعقدها ظهر غد الخميس، بديوان عام وزارة الأوقاف بباب اللوق بالقاهرة.

ويترأس لجنة خطباء المكافأة، الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، مع عدد من الأعضاء يبحثون أمر برهامى، حيث يحتمل 3 سيناريوهات فى شأن تصريح برهامى الذى رجحت مصادر منحه تصريحا، إما خطبة بخطبة بواقع 50 تصريحا على مدى السنة شاملة تصريحين للعيدين و48 تصريح فى 48 أسبوع عدد جمع السنة، وأما أن يمنح تصريح لمدة 3 شهور، أو أن يمنح تصريحا دائما وهو احتمال ضعيف.

وكان برهامى قد أنهى تصريح مدته 3 شهور منذ ما يزيد عن 20 يوما وتقدم بطلب للحصول على تصريح آخر، وحضر إلى مكتب الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بالوزارة الخميس الماضى ووقع إقرار بتجنب السياسة والالتزام بخطة الوزارة الدعوية وبمسجده الخلفاء الراشدين بالإسكندرية دون تجاوزه إلى مساجد أخرى دون تصريح مكتوب من الوزارة.

وقال مصدر، إن التقييم المبدئى للفترة التى خطب فيها برهامى خلال الـ3 شهور الماضية جيد، حيث التزم بنسبة كبيرة غير أنه وقع فى خطأ تخطى مسجده إلى مسجد آخر بالمقطم دون تصريح أو إخطار وتسبب فى تحرير محضر له، ووقع إقرارا بعدم تكرار الواقعة، مضيفا أن الوزارة ستمنحه تصريح لكنها تميل إلى التقليل من حالة الإفراط تجاه قيادات السلفية بعد استغلال العناصر الصغيرة لحالة التفاهم بين الطرفين والتجرؤ على المنابر فى بعض المواقع مما دفع الوزارة لضبط العلاقة من خلال القيادات العليا.

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