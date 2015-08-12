الداخلية: نحرص على دعم ثقة المواطن ولن نتستر على أى متجاوز من الشرطة

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، إن وزارة الداخلية اتخذت كل الإجراءات اللازمة والقانونية تجاه أمين الشرطة الذى اعتدى على المواطن بمحطة مترو دار السلام منذ الأمس فور مشاهدة مقطع الفيديو، مضيفا أنه تم عرض هذا الأمرعلى اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، والذى أمر على الفور باتخاذ كل الإجراءات اللازمة فى الواقعة وإحالة أمين الشرطة إلى قطاع التفتيش والرقابة.

وأضاف عبد الكريم، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، أن العقيدة الثابتة لدى وزارة الداخلية هى عدم التستر على أى مجرم أو مذنب حتى ولو كان من أفراد الشرطة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تتصدى بكل حسم وشدة مع أى فرد شرطة يخطئ ويتجاوز، مؤكدا أن جهاز الشرطة لا يقبل بأى حال من الأحوال بأن تسوء العلاقة بينه وبين المواطن وأن الداخلية تحرص على دعم ثقة المواطن بها دائما.