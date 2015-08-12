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بالصور.. تصادم سيارة ملاكي بقطار أثناء عبورها لـ «مزلقان» مفتوح بأسوان

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بالصور.. تصادم سيارة ملاكي بقطار أثناء عبورها لـ «مزلقان» مفتوح بأسوان بالصور.. تصادم سيارة ملاكي بقطار أثناء عبورها لـ «مزلقان» مفتوح بأسوان

السيارة المحطمة

نجا مدير شركة سياحة بأسوان من الموت المحقق بعد تحطم سيارته لإصطدامها بقطار 989 أسوان – القاهرة وأثناء عبوره مزلقان مفتوح بقرية أبو الريش بمدينة أسوان.

وكان اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان تلقى إخطارًا من رئيس مباحث السكة الحديد باصطدام القطار رقم 989 والمتجهه من أسوان الى البقاهرة بسيارة ملاكي فوق مزلقان “الملقطة” بقرية أبو الريش، وتحطم السيارة بالكامل ونجاة قائدها.

وأثبتت التحريات إنه أثناء عبور صلاح ظافر مدير شركة سياحة لمزلقان الملقطة والذي كان مفتوحًا شاهد قائد السيارة القطار ياتي مسرعًا فترك السيارة وفر هاربًا لينجو بحياته واصطدم القطار بالسيارة وحطمها تمامًا.

تم رفع أثار السيارة من على مزلقان السكة الحديد ولم تسفر الواقعة عن أي إصابات، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة.

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