«المستقبل» يطالب الحكومة بكشف «حساب» عن القناة الجديدة

طالب رئيس حزب المستقبل المهندس ياسر قورة، الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وهيئة قناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش، بالإفصاح بشفافيٍة تامٍة عن حجم ما جرى إنفاقه في مشروع قناة السويس الجديدة، وحجم ما تبقى من المبلغ الذي جرى جمعه لتمويل القناة الجديدة، لاسيما أنها جاءت بتمويل مصري شعبي خالص.

جاء ذلك الطلب، بحسب – بيان الحزب – إستنادًا لمبادىء الشفافية والمصارحة مع الشعب التي أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولية الحكم، وأوضح قورة، أنه في ظل عدم وجود برلمان يمارس سلطاته واختصاصاته الرقابية والتشريعية ومساءلة المسؤولين، فإن الحكومة ملزمة بأن توضح للشعب المصري، كشفًا بالأرقام والحسابات الخاصة بما جرى إنفاقه على قناة السويس الجديدة وما تبقى، وكيف ستصرف تلك الأموال المتبقية، كالتزام للحكومة أمام الشعب المصري.

وشدد على ضرورة أن تتبع الحكومة سياسية “الشفافية والإفصاح” في كل الملفات، كي يكون المواطنون على درايٍة كاملٍة بما تواجهه البلد من تحديات وبالوضع العام لمصر وخطط الدولة وآليات تعاملها مع الملفات والقضايا المطروحة بصفة عامة. مشددًا على أهمية طرح “كشف حساب شامل” لما أنفق على القناة الجديدة وعلى حفل الافتتاح.

وأكد رئيس حزب المستقبل على أن قناة السويس الجديدة هي فخر لكل مصري، وقد أعادت الفرحة والثقة للمصريين بأنهم قادرون على الإنجاز وصنع المستقبل والمعجزات، مشيدًا بتمويل المصريين لذلك المشروع والتفافهم حوله وإدراكهم لأهميته البالغة، كما أشاد بكل من شارك في حفر قناة السويس الجديدة، وأشاد كذلك بالفريق مهاب مميش والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أوفى بتعهداته للمصريين بأن تنجز القناة في عام واحد فقط.