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أهالي “سرت” يتنفضون ضد «داعش» ويناشدون الصليب الأحمر التدخل

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أهالي “سرت” يتنفضون ضد «داعش» ويناشدون الصليب الأحمر التدخل أهالي “سرت” يتنفضون ضد «داعش» ويناشدون الصليب الأحمر التدخل

أفاد مصدر ليبي مطلع في مدينة سرت، اليوم الأربعاء، أن تنظيم «داعش» الإرهابي قتل شيخ سلفي عقب صلاة المغرب، مؤكدًا أن شباب المدينة قاموا بتصفية ثلاثة عناصر من الدواعش يحملون الجنسيات الليبية والتونسية والسودانية.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ وكالة «سبوتنيك»، أن شباب مدينة سرت استطاعوا السيطرة على ميناء المدينة، وتمكنوا من طرد عناصر داعش منه، وأن الدواعش يتمركزون في مجمع قاعات سرت، المسمى محليًا بـ «واقادوقو»، مشيرًا إلى أن طيران الجيش الليبى قام بغارتين، صباح اليوم.

وناشد المصدر الصليب الأحمر الدولي للتدخل العاجل لإنقاذ أطفال ليبيا الذين لا تتوفر لهم أمصال للتطعيم، ووجهة حديثه للمجتمع الدولي بضرورة التدخل لإنقاذ حياة الأطفال من الموت المحقق، في ظل حكم تنظيم داعش الإرهابي، الذي يسيطر على مستشفى “بن سيناء” في المدينة.

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