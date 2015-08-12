"تعليم بنى سويف" يطالب بإنهاء صيانة 214 مدرسة قبل العام الدراسى الجديد

طالب نبوى محمد على وكيل وزارة التعليم ببنى سويف بضرورة إنهاء الأبنية التعليمية أعمال صيانة 214 مدرسة على مستوى المحافظة قبل بداية العام الدراسى الحالى، بالتزامن مع قيام جهاز الخدمة الوطنية بعمل الصيانة البسيطة داخل جميع مدارس المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماعه ومديرى الإدارات التعليمية اليوم بمبنى المديرية بمدينة بنى سويف، حيث شدد على أهمية تسلمه تقارير أسبوعية خاصة بما تم إنجازه فى صيانة المدارس بالتنسيق مع فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

وأشار وكيل وزارة التعليم بالمحافظة إلى أهمية استيعاب أكبر عدد من الأطفال بمرحلة رياض الأطفال حتى وإن وصلت كثافة الفصل بالمدارس الحكومية 55 طفلاً مساهمة فى حل أزمة الأعداد المتقدمة وقوائم الانتظار بكل مدرسة، فضلا عن فتح فصول جديدة بالتعليم التجريبى لتقليل قوائم الانتظار بالمدارس، لافتا إلى أنه جارى الانتهاء من توزيع كافة الكتب المدرسية قبل بداية العام الدراسى الجديد.

وطالب وكيل الوزارة خلال اللقاء بتنفيذ البروتوكول المبرم مع هيئة محو الأمية والذى عرضه معتز عبد الرؤوف مدير عام هيئة تعليم الكبار والخاص بتعاون الهيئة مع المديرية فى منح المدرس 200 جنيه عن كل متعلم بمحو الأمية بالإضافة إلى 50 جنيها لكل دارس ومكافأة 50 جنيها لأعضاء اللجنة المشرفة على المشروع عن كل دارس يحصل على الشهادة.