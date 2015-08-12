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مستشفيات أسيوط ترفع درجة الطوارئ وتستقبل المئات.. ووفاة 8 بسبب شدة الحر

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مستشفيات أسيوط ترفع درجة الطوارئ وتستقبل المئات.. ووفاة 8 بسبب شدة الحر مستشفيات أسيوط ترفع درجة الطوارئ وتستقبل المئات.. ووفاة 8 بسبب شدة الحر
تزايدت أعداد المترددين بشكل كبير على مستشفيات أسيوط الجامعية، وشهدت ارتفاعا ملحوظا في أعداد المترددين علي العيادات الخارجية والأقسام الداخلية، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة بشكل غير طبيعي، مما نتج عنه حالات وفاة .

ومن جهته قال الدكتور طارق الجمال، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، إن استقبال مستشفى أسيوط الجامعى يستقبل يوميا نحو 350 حالة تقريبا في اليوم الواحد، بينها حالات متأخرة تتوفى أثناء الإسعافات الأولية، ويجري حصر أعداد المتوفين.

وأشار الجمال إلى أن هناك ضغوطا شديدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة على أقسام الاستقبال والأطفال والمرأة، وأن المستشفى قام برفع حالة الطوارئ داخل الأقسام.

وقال مصدر طبى إن 8 أشخاص بينهم طفلان لقوا مصرعهم داخل مستشفى أسيوط الجامعى إثر إصابتهم بضربات شمس، وذلك أثناء إجراء الإسعافات الأولية لهم باستقبال مستشفى أسيوط الجامعى،
> مشيرا إلى أنه فور علم ذويهم بوفاتهم حدثت مشادات بينهم وبين الأطباء والتمريض بالقسم متهمين إياهم بالإهمال والتقصير فى إسعافهم مما اضطر إدارة الاستقبال إلى استدعاء الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

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مصر 365