بالصور.. حملة تطالب برحيل محافظ السويس .. والسروى يرد: "دول مش فاهمين"

قال اللواء العربي السروي محافظ السويس، إن المسئولين عن الحملة التى دشنها البعض والمطالبة بإقالتى من المنصب، لديهم لبس فى الأمور على أرض الواقع، موضحا أن المحافظة قامت بإنجاز الكثير من المهام على ارض الواقع، من بينها ملف الإسكان والصرف الصحي والبنية الأساسية وتطوير الطرق، فضلا عن تجميل الشوارع وانتظام عمل كافة المشروعات الخدمية.

وأضاف المحافظ أنه فيما يتعلق بملف دعوات حضور حفل افتتاح القناة الجديدة أنه حاول ارضاء كافة الكيانات وسعي إلى ذلك بتوجيه الدعوة إلى 80 شخص ولكن تم تخفيضهم إلى 50 شخص والأمر لم يكن بيده على حد قوله.

وتابع أن كافة القطاعات الخدمية المحافظة تسعي لتطويرها بالاضافة إلى التواصل مع كافة المسئولين بالدولة لضخ استثمارات جديدة بالمنطقة الصناعية بالمحافظة.

وكان عدد من النشطاء فى السويس أطلقوا حملة تحمل شعار"#ارحل_يا_سروى " للمطالبة بتغيير المحافظ وتعيين محافظ آخر، وتغيير قيادات الديوان العام ومدير مكتب المحافظ وقام المسئولون عن الحملة بتوزيع استمارات على شكل استمارات تمرد على المواطنين وقاموا بجمع مئات التوقيعات لرحيله.

>واختارت الحملة 11 سببا طبعتها على استمارات لسحب الثقة، إستندت عليها واعتبرتها كافية للمطالبة برحيله، وكان أولها وفقا لترتيب الحملة، عدم قدرته على استيعاب مشكلات المواطنين وايجاد حلول لها، بحسب رأيهم.

وبيع أراضى السويس لرجال الاعمال من خلال مزادادت مقننه أدت الى إرتفاع اسعار الوحدات السكنية بالمحافظة، واستندت الحمله فى ذلك على تقارير الاجهزة الرقابية التى افادت ببيع 3 قطع اراضي ملك للدولة لرجال اعمال لإنشاء أبراج عليها.

وعدم قدرة المحافظ على إدخال الفرحه على السوايسة فى افتتاح قناه السويس، حيث وضع الجهاز التنفيذي برئاسة المحافظ برنامج احتفالي اعتمد فقط على 5 فعاليات ترفيهية وتكرارها يوميا على مدار الاسبوع الماضي مع تقديم فعالية على اخري، بحسب وصف الحمله، وهو ما يرونه أمرا مخزيا لا يتناسب مع الاقليم الذي تحمل القناة اسمه .

>أما السبب الرابع فهو زيادة معدلات البطاله بين شباب السويس، وذلك لعدم قدرته على وجود حلول للمشاكل العماليه مع رؤس الاموال، واصحاب المصانع والشركات، وعدم تنفيذ القرار الخاص بتشغيل 80% من العماله من شباب السويس فى المصانع والشركات الجديده.

إلي جانب عدم توفير فرص عمل لذوى الاعاقه الخاصه وعدم تحقيق نسبة ال 5% داخل الشركات، وإنهيار البنية الاساسية داخل المحافظه من مياه وصرف صحى وكهرباء، وتواجد بعض المناطق التى تأثرت بذلك بشكل كبير ابرزها مدينتي السلام 1، والسلام 2 ، وعرب المعمل بحي فيصل، وعمر بن الخطاب وكبريت والشالوفه قريه عامر والسيد هاشم بحي الجناين.

كما اعتبرت الحمله المحافظ مسؤولا عن التعديات الصارخه فى اغلب شوارع المحافظة وعدم قدرته على ازالتها، وايضا عدم الاهتمام بنظافة شوارع السويس، والتركيز فقط على الطرق الرئيسىه، والمؤدية استراحه المحافظ ببورتوفيق وموكب سيره اليومى، وكذلك توجيه ميزانية رصف الشوارع لشارع فيلا المحافظ وتجاهل باقى الشوارع الاكثر احتياجا، وفقا الحمله.

وعجز المحافظ والجهاز التنفيذي عن حل المشكلات البيئية التؤرق اهالي السويس، كأنتشار الغربان والفئران والكلاب الضاله، باغلب شوارع المحافظة .

بينما كان السبب الاخير فى الاستمارة هو انتشار الفساد الإدارى داخل جدران دوواين المحافظة، وان ذلك ادي الى صدور قرارات تخدم مصالح شخصية وذلك بسبب وجود حاشية المحافظ والمنتفعين حوله ، وجاءت هده الاسباب مدرجه بالترتيب فى إستمارة حملة عنوان ارحل يا سروي .

وإنتهت الاستماره بعبارة، أطالب انا الموقع ادناه، برحيل اللواء العربي السروي محافظ السويس، وتسجيل الاسم والتوقيع والرقم القومي، فكانت الاستمارة اشبه باستماره (تمرد) .

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