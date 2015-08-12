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مدير أمن أسوان يمر على عدد من الكمائن والتمركزات الأمنية بشكل مفاجئ

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مدير أمن أسوان يمر على عدد من الكمائن والتمركزات الأمنية بشكل مفاجئ مدير أمن أسوان يمر على عدد من الكمائن والتمركزات الأمنية بشكل مفاجئ
فاجأ اليوم اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان خدمات مدينة أسوان بالمرور عليها للوقوف على الحالة الأمنية.
> وشمل المرور المفاجئ ( كمين ابو سمبل المطار و كمين كوبري المفيض و مسطحات السد العالي ونقطة شرطة السد العالي غرب والحراسات المشددة أسفل خزان أسوان و تمركز البازارات والأطواف) .

وفى أثناء الجولة لاحظ مدير الأمن انقلاب سيارة نقل مازوت أول الطريق الصحراوي الغربي من ناحية خزان أسوان، حيث وجه بسرعة اتخاذ اللازم وإسعاف المصابين وإزالة السيارة المنقلبة لتسيير الحركة المرورية .

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