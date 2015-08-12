أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

استشهاد أمين شرطة أطلق عليه مجهولون النيران بالفيوم

Google+ Print
استشهاد أمين شرطة أطلق عليه مجهولون النيران بالفيوم استشهاد أمين شرطة أطلق عليه مجهولون النيران بالفيوم
استشهد أمين شرطة بمحافظة الفيوم أثناء محاولات إنقاذه بمستشفى الفيوم العام بعدما قام مجهولون بإطلاق النيران عليه أثناء عودته من عمله إلى منزله بقرية سنرو بمركز إبشواى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

استقبل مستشفى الفيوم العام، منذ قليل أمين شرطة يدعى مصطفى محمد أيوب مصاب بطلق نارى في الجانب والزراع، وتبين أنه يعمل بشرطة السياحة وأن مجهولون مسلحون استهدفوه وأطلقوا عليه النيران أثناء عودته لمنزله بقرية سنرو القبلية بمركز إبشواى ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إنقاذه بغرفة العمليات بمستشفي الفيوم العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365