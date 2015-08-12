استشهاد أمين شرطة أطلق عليه مجهولون النيران بالفيوم

استشهد أمين شرطة بمحافظة الفيوم أثناء محاولات إنقاذه بمستشفى الفيوم العام بعدما قام مجهولون بإطلاق النيران عليه أثناء عودته من عمله إلى منزله بقرية سنرو بمركز إبشواى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

استقبل مستشفى الفيوم العام، منذ قليل أمين شرطة يدعى مصطفى محمد أيوب مصاب بطلق نارى في الجانب والزراع، وتبين أنه يعمل بشرطة السياحة وأن مجهولون مسلحون استهدفوه وأطلقوا عليه النيران أثناء عودته لمنزله بقرية سنرو القبلية بمركز إبشواى ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إنقاذه بغرفة العمليات بمستشفي الفيوم العام.