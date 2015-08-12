بالصور.. توافد المعزين لتقديم العزاء فى الفنان على حسنين بالإسكندرية

توافد الأهل والأقارب على سرادق عزاء الفنان على حسنين الذى أقيم مساء اليوم بمنطقة المنارة بالإسكندرية، حيث تلقى العزاء أشقاؤة محمد حسنين وحسن حسنين وحسين حسنين.

وأكد أحد أقارب الأسرة لـ"اليوم السابع" أن عزاء اليوم هو مخصص للأهل والأقارب وستتم إقامة سرادق كبير بالقاهرة حتى يتمكن زملاؤه الفنانون ومحبوه من تقديم واجب العزاء.

يذكر أن الفنان على حسنين وافتة المنية بالأمس عن عمر يناهز 76 عامًا ودفن اليوم بمدافن المنارة، وقد شارك فى العديد من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية واشتهر بلقب "عم زرياب".



>