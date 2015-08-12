أستاذ كبد:السوفالدى يمكنه خفض التليف بعد القضاء على فيروس سى بنسبة 30%

أكد الدكتور محمد الخشاب، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب الزقازيق، أن عقار السوفالدى قادر على خفض نسبة التليف بعد القضاء على فيروس سى فى المرضى الذين تلقوا العلاج بنسبة تصل إلى 30%.

وقال الدكتور الخشاب، إنه من خلال دراسة تم إجراؤها على المرضى الذين تلقوا عقار السوفالدى للتخلص من فيروس سى فإن نسبة التليف تقل بعد نجاح العلاج بعقار السوفالدى حيث تابعنا حالات قبل وبعد العلاج بتحديد نسبة التليف بجهاز الفيبروسكان ووجدنا أن نسبة التليف تقل بدرجة ملحوظة بعد 6 أشهر من بداية تناول العلاج.

وأشار إلى أن التليف نوعان نوع غير قابل للتحسن ونوع آخر قابل للتحسن وهو يمثل من 30 إلى 40% من نسبة التليف وقد لوحظ بعد انتهاء العلاج بعلاجات فيروس سى أن نسبة التليف قلت من 30 إلى 40% والتى أظهرها جهاز الفيبروسكان.

وقال إنه تم إجراء دراسة مبدئية على 12 مريضًا تم علاجهم باستخدام عقار السوفالدى وبعد انتهاء فترة العلاج لاحظنا أن نسبة التليف قلت بنسبة 30% وتم توسيع الدراسة على 600 مريض ولم تظهر نتائج الدراسة حتى الآن.

>وأشار إلى أن هذه الدراسة تبين أن عقار السوفالدى قادر على تخفيض نسبة التليف بعد الانتهاء من تناول العلاج واختفاء الفيروس من الدم.