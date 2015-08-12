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العنب الأحمر يساعد على فقدان الوزن ويقى من الكبد الدهنى

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العنب الأحمر يساعد على فقدان الوزن ويقى من الكبد الدهنى العنب الأحمر يساعد على فقدان الوزن ويقى من الكبد الدهنى
كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت أن هناك عنصر موجود فى العنب الأحمر يحول البيضاء إلى الدهون البنية.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة الجديدة التى نشرت فى المجلة الدولية للسمنة، أن العنب الأحمر يحتوى على مادة تسمى بـ "الريسفيراترول" التى تعمل على تحويل الدهون البيضاء فى الجسم إلى الدهون البنية التى تعزز جهاز الحرق فى الجسم.

ووجد الباحثون من جامعة ولاية واشنطن أن الريسفيراترول، وهو نوع من البوليفينول، وهو مضاد الأكسدة الذى يوجد فى الفواكه، ولكن بتركيزات عالية فى العنب الأحمر.

ووجدت الدراسة التى نشرت فى وقت سابق من هذا العام فى مجلة الكيمياء الحيوية التغذوية أن حمض يلاغيتش، وهى مادة كيميائية موجودة فى العنب الملون الداكن، يمنع نمو الخلايا الدهنية ويحافظ على عدم تكوينها.

وأضاف الباحثون أن حمض يلاغيتش أيضاً مفيد فى الحد من تراكم الدهون على الكبد، وبالتالى انخفاض خطر الاصابة بمرض الكبد الدهنى والمشاكل الأيضية الأخرى، إضافة إلى خفض الدهون الثلاثية والسكر فى الدم.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Newsmax Health".

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مصر 365

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