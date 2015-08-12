استراحة - الإسماعيلي 1-0 سموحة.. شوقي السعيد يسجل الأول

متابعة حية ومباشرة لمباراة دور الثمانية في كأس مصر بين الإسماعيلي وسموحة.
- أحداث المباراة
ق37: ركلة ركنية للدراويش نفذها أحمد سمير فرج مقوسة داخل منطقة الجزاء سددها شوقي السعيد برأسه في الشباك.
- شوقي السعيد يسجل الأول.
ق27: أحمد سمير لاعب الزمالك السابق أطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء لكن ارتطمت في القائم الأيمن.
ق25: الإسماعيلي يلجأ للتسديد من خارج منطقة الجزاء بسبب تكتل دفاع سموحة.
ق20: ضغط من لاعبي الإسماعيلي لكن دفاع سموحة صلد حتى الأن.
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وتأهل الإسماعيلي لربع نهائي كأس مصر بعد الفوز الرجاء 2-0.
بينما صعد سموحة على حساب النصر بالفوز 4-1.