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استراحة - الإسماعيلي 1-0 سموحة.. شوقي السعيد يسجل الأول

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استراحة - الإسماعيلي 1-0 سموحة.. شوقي السعيد يسجل الأول استراحة - الإسماعيلي 1-0 سموحة.. شوقي السعيد يسجل الأول

متابعة حية ومباشرة لمباراة دور الثمانية في كأس مصر بين الإسماعيلي وسموحة.

- أحداث المباراة

ق37: ركلة ركنية للدراويش نفذها أحمد سمير فرج مقوسة داخل منطقة الجزاء سددها شوقي السعيد برأسه في الشباك.

- شوقي السعيد يسجل الأول.

ق27: أحمد سمير لاعب الزمالك السابق أطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء لكن ارتطمت في القائم الأيمن.

ق25: الإسماعيلي يلجأ للتسديد من خارج منطقة الجزاء بسبب تكتل دفاع سموحة.

ق20: ضغط من لاعبي الإسماعيلي لكن دفاع سموحة صلد حتى الأن.

اضغط هنا لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة ومعرفة تشكيل الفريقين

وتأهل الإسماعيلي لربع نهائي كأس مصر بعد الفوز الرجاء 2-0.

بينما صعد سموحة على حساب النصر بالفوز 4-1.

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