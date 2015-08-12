من المران - التشكيل المتوقع .. أنطوي وعبد الفضيل أساسيان مع الأهلي ضد الجونة

شهد مران الأهلي الذي أقيم يوم الأربعاء ظهور ملامح تشكيل الفريق الذي سوف يواجه الجونة في كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء الخميس في دور الـ16 من كأس مصر.

وحسبما ظهر في مران الفريق فسوف يعتمد فتحي مبروك المدير الفني للأهلي على جون أنطوي كمهاجم صريح مع تواجد محمد ناجي جدو كمهاجم ثان.

خط الوسط لن يشهد تواجد صفقات جديدة وخصوصا بعد تعرض صالح جمعة لإصابة في مران الفريق.

فسيتواجد الثنائي حسام غالي وحسام عاشور مع عودة عبد الله السعيد للظهور من جديد بجانب ظهور رمضان صبحي من بداية المباراة.

وظهر شريف عبد الفضيل في مران الفريق كقلب دفاع بجوار محمد نجيب مع تواجد حسين السيد وأحمد فتحي.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي حسبما ظهر في مران الفريق:

حراسة المرمى:أحمد عادل.

الدفاع: حسين السيد - محمد نجيب - شريف عبد الفضيل - أحمد فتحي.

الوسط: عبد الله السعيد - حسام غالي - حسام عاشور - رمضان صبحي.

الهجوم: جدو - أنطوي.