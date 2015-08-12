غياب إكرامي وعودة غالي وظهور إيفونا وأنطوي في قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

غاب شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة الجونة في كأس مصر بينما ظهر جون أنطوي وماليك إيفونا.

الأهلي يستعد لمواجهة الجونة مساء الخميس في لقاء دور الـ16 من كأس مصر.

وأعلن فتحي مبروك المدير الفني للنادي الأهلي قائمة تضم 18 لاعبا لمواجهة الجونة.

وشهدت القائمة عودة كلا من حسام غالي وعبد الله السعيد بعد الغياب عن رحلة تونس إلى جانب تواجد محمد ناجي جدو وشريف عبد الفضيل مع غياب سعد سمير.

وخرج كلا من صالح جمعة وعمرو جمال وباسم علي للإصابة بينما يستعد أحمد فتحي للظهور من جديد.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم - مسعد عوض.

الدفاع: حسين السيد - صبري رحيل - محمد نجيب - شريف عبد الفضيل - شريف حازم - أحمد فتحي - محمد هاني.

الوسط: حسام عاشور - حسام غالي - عبد الله السعيد - مؤمن زكريا - رمضان صبحي - محمد ناجي جدو.

الهجوم: عماد متعب - جون أنطوي - ماليك إيفونا