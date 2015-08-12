أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - ميسي وسواريز ورونالدو.. من يستحق الأفضل في أوروبا؟

Google+ Print
بالفيديو - ميسي وسواريز ورونالدو.. من يستحق الأفضل في أوروبا؟ بالفيديو - ميسي وسواريز ورونالدو.. من يستحق الأفضل في أوروبا؟

أعلن الاتحاد الأوروبي عن ترشيح الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز وكريستيانو رونالدو لجائزة أفضل لاعب في أوروبا والتي سيعلن عن الفائز بها بعد أسبوعين.

فمن في رأيك يستحق الجائزة عن الموسم الماضي الذي شهد تألق غير عادي من الثلاثي؟ شاهد لجميع أهداف ومهارات اللاعبين الثلاثة خلال الموسم الماضي.

سواريز

لويزيتو الذي دخل القائمة لأول مرة في مسيرته بعد موسم ناجح في برشلونة استطاع أن يسجل الموسم الماضي 25 هدفا على الرغم من أنه بدأ الموسم في نهاية أكتوبر بسبب عقوبة عض كيلليني في كأس العالم.

سواريز أيضا صنع لزملائه 21 هدفا ساهم بهم في الفوز بالثلاثية مع برشلونة.

ميسي

الأسطورة الأرجنتينية قدم موسما ممتازا مع برشلونة وقاده للفوز بالثلاثية بعد استعادة لقبي الدوري والكأس المحليين وكذلك دوري أبطال أوروبا.. ميسي ساهم بشكل مباشر في 85 هدفا للفريق الكاتالوني بعد أن سجل 61 وصنع 27 في جميع المسابقات.

كريستيانو رونالدو

على الرغم من أن فريقه لم يستطع من إنهاء الموسم بالفوز بأي بطولة ليكتفي فقط بالفوز بكأس السوبر الأوروبي وكذلك مونديال الأندية إلا أن ماكينة رونالدو التهديفية لم تتوقف عن العطاء.

رونالدو أنهى موسمه بالمساهمة بشكل مباشر في 85 هدفا حيث سجل 63 وصنع 22 لزملائه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن»

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن»

بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية

بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية

فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة»

فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة»

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة