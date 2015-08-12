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سبورتنج خيخون يضم مهاجم روما

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سبورتنج خيخون يضم مهاجم روما سبورتنج خيخون يضم مهاجم روما

(إفي): أعلن نادي سبورتنج خيخون الإسباني اليوم الأربعاء عن تعاقده مع المهاجم الباراجوائي أنطونيو سانابريا قادما من صفوف روما الإيطالي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب، الذي يعد ثاني تدعيمات الفريق للموسم الجديد، في تدريبات الفريق غدا الخميس.

وتوصلت الأطراف الثلاثة لاتفاق نهائي منذ يومين وسافر سانابريا إلى إسبانيا يوم أمس الثلاثاء، لكن كانت يتبقى موافقة رابطة الأندية المحترفة، التي تنظم تحركات نادي سبورتنج في سوق الانتقالات، وهو ما تم صباح اليوم.

ويبلغ سانابريا من العمر (19 عاما) وتربى في صفوف الناشئين بنادي برشلونة قبل أن ينتقل إلى فريق ساسولو الإيطالي، الذي باعه بدوره إلى مواطنه روما، ثم أعاره نادي العاصمة الإيطالية إلى صفوف سبورتنج خيخون.

ويعد سانابريا ثاني تدعيمات "الروخيبلانكوس" بعد لاعب الوسط الإسباني، عمر ماسكاريل، القادم من صفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة، ولكن يختلف الأخير في أن ناديه الأصلي، ريال مدريد، سيتكفل بدفع راتبه بالكامل.

أما بخصوص سانابريا، فسيتكفل سبورتنج خيخون بدفع الحد الأدنى للراتب السنوي في الدرجة الأولى الإسبانية البالغ 129 ألف يورو، بينما يدفع نادي روما الإيطالي المبلغ المتبقي للاعب.

ويخوض الفريق الإسباني مباراته الودية قبل الأخيرة اليوم في إطار استعداداته للموسم الجديد، في مباراة ثلاثية ضد فريقي "لا كولتورا" و"بلد الوليد"، بينما ستكون المباراة الأخيرة أمام فياريال.

يذكر أن فريق سبورتنج خيخون سيفتتح مبارياته في الدوري الإسباني للموسم الجديد 2015/2016 على ملعبه "المولينون" باختبار صعب أمام العملاق ريال مدريد يوم 23 أغسطس الحالي.

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