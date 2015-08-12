هجوم روما يكتمل.. دجيكو رومانيستا

أعلن نادي روما رسميا تعاقده مع إدين دجيكو مهاجم مانشستر سيتي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

البوسني دجيكو هز شباك المنافسين في الدوري الإنجليزي 50 مرة بقميص مانشستر سيتي خلال 130 مباراة بالدوري.

وظهر دجيكو في تدريبات الذئاب الجماعية لأول مرة يوم الثلاثاء الماضي قبل أن يعلن النادي الإيطالي رسميا إتمام الصفقة.

وحسبما أشارت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية فإن قيمة إعارة دجيكو إلى روما كلفت النادي 4 مليون يورو مع أحقية شراء مقابل 11 مليون يورو.

وسيرتدي دجيكو القميص رقم 9 مع روما حسبما أعلن النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي.

وقال دجيكو في تصريحات للموقع الرسمي لنادي روما: "جئت هنا إلى روما من أجل تحقيق الألقاب".

وأضاف "سأبذل كل جهدي من أجل قيادة روما لتحقيق الانتصارات والألقاب".

وسيجاور دجيكو الجناح المصري محمد صلاح في تشكيلة روما الموسم المقبل.