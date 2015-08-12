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لاعب سيفيليا أكمل لقاء السوبر الأوروبي بشرخ في الضلع

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لاعب سيفيليا أكمل لقاء السوبر الأوروبي بشرخ في الضلع لاعب سيفيليا أكمل لقاء السوبر الأوروبي بشرخ في الضلع

(إفي): أكمل لاعب وسط سيفيليا الإسباني، البولندي جرزيجورز كريتشوفياك يوم الثلاثاء مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام برشلونة التي خسرها فريقه بنتيجة 5-4 في الوقت الاضافي بشرخ في الضلع، وفقا لما جاء في بيان صادر عن النادي.

وكان كريتشوفياك بدأ المباراة في مركز قلب الدفاع بسبب الغيابات الكثيرة عن الفريق حتى الدقيقة 80 حينما تقدم لمركزه الأصلي مع دخول الظهير البرازيلي ماريانو فيريرا بدلا من فيسينتي ايبورا ورجوع كوك أندوخار لمحور قلب الدفاع.

وجاء في التقرير الطبي للنادي أن اللاعب "سينضم للتدريبات بناء على تحمله للألم الذي يعاني منه".

وأشار التقرير إلى أن اللاعب "أنهى المباراة وهو مضمد مما يجعل استمراره في اللعب مثالا على بذل جهد خارق".

ووفقا للبيان فإن كريتشوفياك هو اللاعب الوحيد الذي خرج من المباراة مصابا، حيث أن فيكتور ماتشين فيتولو لا يعانى سوى من إنهاك بسبب المجهود الكبير المبذول في المباراة.

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