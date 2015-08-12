وفاة عامل بسبب ارتفاع درجة الحرارة بمحافظة سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج العام جثة عامل فى بداية العقد الرابع من العمر فى حالة تعفن، ورجحت والدته أن سبب وفاة ابنها ارتفاع درجة الحرارة ونفت وجود الشبهة الجنائية.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم أول سوهاج يفيد بوفاة شخص على سرير منزله دون وجود شبهة جنائية.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد المولد رئيس مباحث القسم بتقدم أهالي منطقة القيساريه التابعة للقسم ببلاغا عن وفاة علاء ع ع م42 عاما بدون عمل ويقيم بذات الناحية وبالمعاينة تبين وجود جثة المذكور مسجاه علي السرير بغرفة داخل شقته وينبعث منها رائحة كريهة بدأت فـي مراحل تغيير المعالم، وعدم وجود ثمة آثار عنف بالشقة وبتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفـي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم الجزم بسبب الوفاة.

وبسؤال والدة المتوفى 85 عاما ربة منزل، قررت بأنها تقيم مع نجلها المتوفى بذات المسكن واكتشفت وفاته ورجحت بأن تكون الوفاة بسبب ارتفاع درجة الحرارة ولم تشتبه فى وفاته جنائياً.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها تحرر عن ذلك المحضر رقم 2905 إداري القسم لسنة 2015 وبالعرض علي النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، عقب ذلك تم الانتهاء من التشريح وتسليم الجثة لأهليتها والدفن بمقابر العائلة بذات الناحية.

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