إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى فى المنيا

أصيب 10 أشخاص اليوم الأربعاء في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا بالقرب من بوابة الرسوم.

تلقي اللواء حسن سيف مدير امن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من بوابة الرسوم علي الطريق الصحراوى الشرقي .

وبالانتقال تبين انقلاب سيارة ميكروباص كانت في اتجاهها إلي محافظة القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وسحجات متفقرقة بالجسم ، تم نقل المصابين الى المستشفى العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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