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حريق يلتهم سيارتين تابعتين لوزارتى الصحة والعدل على سوهاج-البحر الأحمر

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حريق يلتهم سيارتين تابعتين لوزارتى الصحة والعدل على سوهاج-البحر الأحمر حريق يلتهم سيارتين تابعتين لوزارتى الصحة والعدل على سوهاج-البحر الأحمر
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد، مدير الإدارة من السيطرة على حريق شب بسيارتين على الطريق الصحراوى "سوهاج- البحر الأحمر" بالكيلو 80 دائرة مركز أخميم السيارة الأولى مملوكة لوزارة الصحة والثانية لوزارة العدل، دون حدوث خسائر فى الأرواح.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بنشوب حريق بسيارتين على الطريق الصحراوى سوهاج - البحر الأحمر.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات، التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم أحمد الراوى، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، بنشوب حريق بسيارة "تابعة لوزارة الصحة"، ومحمل عليها سيارة، تابعة لوزارة العدل، مصلحة الطب الشرعى بقنا، أثناء قيام السيارة الأولى بنقل السيارة الثانية لمصلحة الطب الشرعـى بالقاهرة لإجراء إصلاحات بها، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد، وأتت النيران على السيارتين بالكامل.

وقال عماد الدين عبد الحميد عبد العال محمد 58 عاما سائق بإدارة الطبى بقنا وهانى محمد عبدالوهاب 35 عاما سائق ويقيم أسيوط: إنه أثناء قيادة الأول السيارة الأولى فـى اتجاه القاهرة فوجئا باشتعال النيران ولم يعللا سبباً لنشوب الحريق.

أخطــرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3610 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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مصر 365

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