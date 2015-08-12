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سقوط شخصين بحوزتهما 286 طابع بريد لبيعها بالسوق السوداء فى إسنا بالأقصر

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سقوط شخصين بحوزتهما 286 طابع بريد لبيعها بالسوق السوداء فى إسنا بالأقصر سقوط شخصين بحوزتهما 286 طابع بريد لبيعها بالسوق السوداء فى إسنا بالأقصر
ألقى رجال مباحث بمديرية أمن الأقصر، اليوم الأربعاء، القبض على شخصين بحوزتهما 286 طابع بريد فئة جنيه واحد، وذلك بغرض بيعها بالسوق السوداء مقابل 15 جنيهًا للطابع الواحد في مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بخروج حملة مكثفة من قبل وحدة مباحث تموين الأقصر بقيادة الرائد أحمد أبوسحلى وكيل قسم مباحث التموين بالأقصر ومجدى البيومى كبير مفتشى وحدة مباحث تموين اسنا وقوة مباحث قسم تموين إسنا، وأسفرت عن ضبط كل من "ر.خ" و"ش.ح" وذلك لدي قيامهم ببيع الطوابع فئة واحد جنيه بالسوق السوداء بـ15 جنيهًا، وبحوزتهما 286 طابع فئة واحد جنيه ومبلغ 1260 جنيهًا حصيلة البيع، فتحرر عن ذلك المحضر جنح 9645 جنح إسنا وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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مصر 365

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