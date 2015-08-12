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توني غارن نجمة إعلانات آيغنر لموسم خريف وشتاء 2015

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توني غارن نجمة إعلانات آيغنر لموسم خريف وشتاء 2015 توني غارن نجمة إعلانات آيغنر لموسم خريف وشتاء 2015

الأربعاء 12-08-2015 13:12

احتفالاً بالعيد الخمسين لتأسيس العلامة، أعلنت آيغنر عن اختيار عارضة الأزياء العالمية الشهيرة توني غارن نجمةً لحملة العلامة الترويجية لتشكيلة GENESIS لموسم خريف وشتاء 2015.

وتجسد توني غارن روح هذه المجموعة الجريئة بمنتهى الرقي، حيث تتجلى شخصيتها القوية ونمطها الديناميكي في تفاصيل الحملة التي تطلقها علامة الجلديات التي تتخذ من ميونيخ مقراً لها.

وعملت عارضة الأزياء الألمانية العالمية الشهيرة مع المصور المرموق ناجي ساكاي في ميونيخ، لتكون النتيجة مهرجاناً من الألوان التي تراوحت بين البرجندي والأطياف اللونية الصافية، لتقدم حملة تطفح بالحيوية والطاقة الإيجابية.

وتتألق في تشكيلة هذا الموسم تصاميم الحقائب المبتكرة وطبعات ICON الوردية، والتي أصبحت شعاراً لتشكيلة العيد الخمسين للعلامة. وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيبيل شوين، الرئيس التنفيذي لشركة آيغنر: "تتمتع آيغنر اليوم بالقوة أكثر من أي وقت مضى. ونحن في غاية السعادة بالاستجابة الرائعة التي لقيتها احتفالاتنا بالذكرى الخمسين لتأسيس العلامة، سواء على المستوى المحلي أو العالمي. ويمثل وجود توني غارن تعبيرأً مثالياً عن فلسفة علامتنا، كما يعبر عن روح نمط الحياة الذي تجسده التشكيلة الجديدة".

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سيدتي