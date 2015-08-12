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الملكة رانيا تُبدع في تنسيق إطلالاتها وأناقتها

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الملكة رانيا تُبدع في تنسيق إطلالاتها وأناقتها الملكة رانيا تُبدع في تنسيق إطلالاتها وأناقتها

الأربعاء 12-08-2015 13:57

من المعروف عن الملكة رانيا أناقتها الطاغية وأسلوبها الراقي والرزين في الموضة. وقد جمعت في أسلوبها الفخامة والعصرية، ما جعلها إحدى أهمّ أيقونات الموضة المُحتذى بهنّ في عصرنا الحالي، ومؤخّراً أبدعت الملكة في تنسيق أجمل الإطلالات على الإطلاق.

رأيناها تنسّق أنواعاً مختلفة من الملابس، من فساتين طويلة، أو تصل حدّ الركبة، وتنانير واسعة مع أحزمة على الخصر، وقمصان حريرية فاخرة، أو سروايل ذات أرجل واسعة، وسترات أنيقة. وأحياناً، تختار ملابس مستوحاة من الأزياء الشرقية التقليدية. وهي تحاول أن تنتقي الألوان الهادئة للإطلالات، بشكل عام، كتدرّجات البيج، والبني، والأبيض، والأسود،فيما تختار لإطلالات أخرى ألواناً زاهية ومُنعشة. طبعاً، تعتمد الملكة رانيا الاكسسوارت بشكل كبير، إذ لا يُمكن أن تخرج بأيّ إطلالة من دونها، إن كانت حقائب يد، أو أحذية، أومجوهرات...

جمعنا اليوم أجمل وأحدث إطلالات الملكة رانيا التي تألّقت بها مؤخراً، فشاهديها، وأخبرينا رأيك بها، واستوحي منها ما يعجبك لتحصلي على إطلالة ملكية مُبهرة!

 

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