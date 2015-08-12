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النسور: لا مطامح للأردن فى التراب السوري..ومصلحتنا أمن واستقرار سوريا

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النسور: لا مطامح للأردن فى التراب السوري..ومصلحتنا أمن واستقرار سوريا النسور: لا مطامح للأردن فى التراب السوري..ومصلحتنا أمن واستقرار سوريا
شدد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبدالله النسور اليوم الأربعاء على أنه لا مطامح ولا امتدادات للأردن فى سوريا أو فى التراب السوري..قائلا "لا يوجد لدينا لا منظمات ولا عملاء ولا جواسيس فى سوريا وإنما مصلحتنا هى أمنها واستقرارها".

وأضاف النسور ، خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده اليوم مع نظيره اللبنانى تمام سلام ، "لم تمتد أيدينا لأية منظمات ، ولا يوجد لدينا المال لتمويل أى منها وهذا لا ينتقص منا ، أما غيرنا فلديهم الأموال والمنظمات وعدد من اللاعبين"..مضيفا "حدودنا مع سوريا تمتد لنحو 380 كم وهناك عشرات الأطراف المتحاربة ، ونحن عندما نتدخل يكون لإسداء الرأى والحكمة والإسناد الآمن وليس التدخل الدموي".

وقال "دخل إلى الأراضى السورية منذ 11 فبراير 2011 نحو 750 ألف سورى ، فنحن فى الأردن كان لا يوجد لدينا قوى تستقبل أو تودع أو تمنع أو تسلح أو تخلع ، وإنما توجد سلطة واحدة هى سلطة الدولة ولا يوجد سلطة غيرها على الإطلاق".
>وعن المعابر الحدودية مع سوريا..قال النسور "لدينا معبران هما درعا التاريخى ونصيب – جابر ، إلا أنه تم الانتقال إلى الأخير غير أنه لا يوجد فيه تواجد للقوات السورية وتتبادله الأيدى من قبل جهات أو منظمات ، لذا فإننا لا يمكن أن نسمح لبضاعتنا أو أن ننصح لها بالمرور من خلاله"..مضيفا "أية منطقة نضمن أمانها بموافقة السورية يمكن وقتها السماح بمرور بضاعتنا ومنها إلى لبنان وإذا تمكنت من المرور وقتها لتركيا فسيكون هذا الأمر جيدا ، ونحن ندعو الله أن تتمكن بضاعتنا من المرور وبصورة شرعية من نقطة رسمية معتمدة".

وبدوره..قال سلام "نأمل أن تكف التدخلات الإقليمية والدولية فى القضية السورية والتى تسعى إلى تأجيج الأحداث ، إن ما نتطلع إليه اليوم هو أن يتم تبديل هذا التدخل السلبى بتدخل إيجابى على وتيرة ووقع إمكانية إيجاد حل سياسي".

وأضاف "إننا فى لبنان والأردن نعى تماما حجم المخاطر الكبيرة التى لن تنال منا فقط ولكن ستنال من الجميع على مستوى المنطقة والعالم"..معربا عن تمنياته بأن تأتى هذه اللحظة وأن تحل القضية السورية حلا سلميا.
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