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مقتل ستة من تنظيم داعش جراء الاشتباكات بمدينة سرت الليبية

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مقتل ستة من تنظيم داعش جراء الاشتباكات بمدينة سرت الليبية مقتل ستة من تنظيم داعش جراء الاشتباكات بمدينة سرت الليبية
لقى ستة من عناصر تنظيم داعش بمدين سرت الليبية مصرعهم اليوم الأربعاء، جراء الاشتباكات بين شباب السلفية وشباب سرت من جهة وتنظيم داعش من جهة آخرى.

وأكد مصدر أمنى بغرفة العمليات الأمنية بمصراتة، اليوم الأربعاء، مقتل ستة من عناصر تنظيم داعش بمدين سرت منهم ثلاثة أفارقة ، جراء الاشتباكات مع شباب السلفية وسرت ، و تنظيم داعش بمحور الميناء من الناحية الغربية بالسواوة، ،لافتا إلى استمرار عمليات سلاح الجو ضد مواقع تنظيم «داعش» وتمركزهم بسرت وضواحيها.

وقال المصدر إن سلاح الجو شن أربع غارات جوية على تمركزات تنظيم «داعش»، دمر خلالها سيارتين وآليات وذخائر، وأشار المصدر إلى أن المعارك تدور رحاها خلف طريق الجامعة وجزيرة الدوران الكبيرة، وطريق أبوهادى وخلف سوق الخضروات.
>وسيطر شباب الدعوة السلفية وشباب سرت على ميناء سرت والفندق المجاور له بعد فرار عناصر «داعش» منه.
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